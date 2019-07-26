أردوغان يشيد بقرار المركزي التركي

أشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بقرار البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة بنحو كبير، واعتبر أن الخطوة "مهمة".

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وقال الرئيس التركي، لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم، إنه يجب الاستمرار في تيسير السياسة النقدية بوتيرة تدريجية حتى نهاية العام الجاري، في إشارة إلى خفض أسعار الفائدة.

واعتبر أردوغان إن أسعار الفائدة المرتفعة أكبر عقبة أمام الاقتصاد التركي، الذي انزلق صوب الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي.

وخفض المركزي التركي يوم أمس الخميس سعر الفائدة الرئيسي من 24% إلى 19.75%، في خطوة تجاوزت التوقعات، وجاءت بعد نحو 3 أسابيع على إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي واستبداله بنائبه في خطوة أثارت قلق المستثمرين.

المصدر: "رويترز"