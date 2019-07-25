المركزي التركي يقدم على إجراء غير متوقع

خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي أكثر من المتوقع بواقع 425 نقطة أساس إلى 19.25%، بهدف تحفيز الاقتصاد الذي أصابه الركود.

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ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه منذ سبتمبر الماضي، حين دفع هبوط الليرة التركية التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عاما فوق مستوى 25%، ما دفع إلى زيادات قوية لأسعار الفائدة.

وهبطت أسعار المستهلكين بعد ذلك إلى ما دون 16%، لتمهد الطريق أمام أول تيسير نقدي في أربع سنوات ونصف السنة في تركيا، التي تعد أحد أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون خفضا بواقع 250 نقطة أساس في المتوسط، أي أن قرار المركزي التركي كان غير متوقع للأسواق.

وشهدت الليرة تقلبات في وقت سابق هذا العام، بعدما هبطت بنحو 30% مقابل الدولار في 2018. واستقرت العملة في الأسابيع الأخيرة، رغم ما تواجهه تركيا من تهديد بفرض عقوبات أمريكية بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".

وعلى صعيد التداولات، جرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 15:21 بتوقيت غرينيتش، عند 5.6682 ليرة للدولار. وللمقارنة، فقد أغلقت العملة تداولات الجلسة السابقة عند 5.7067 ليرة.

المصدر: وكالات