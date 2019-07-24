الكويت والسعودية تبحثان التنسيق لإعادة إنتاج النفط في "المنطقة المقسومة"

أعلنت الحكومة الكويتية أنها تواصل التنسيق مع السعودية لإعادة إنتاج النفط في المنطقة المقسومة (المحايدة) على الحدود بين البلدين.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إن زيارة وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود إلى الكويت، تأتي "في إطار استكمال التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بالجنوب، وذلك بعد استيفاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين".

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وجاء ذلك في أعقاب استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأمير عبد العزيز بن سلمان، والوفد المرافق له في الكويت، اليوم الأربعاء.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن الكويت والسعودية أصبحتا أقرب من أي وقت مضى من استئناف إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، وذلك بعد توقف إنتاج النفط هناك منذ سنوات بسبب خلافات بين البلدين.

المصدر: كونا