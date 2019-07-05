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أنباء عن قرب استئناف السعودية والكويت ضخ النفط من حقولهما المشتركة

مال وأعمال

أنباء عن قرب استئناف السعودية والكويت ضخ النفط من حقولهما المشتركة
Reuters
أنباء عن قرب استئناف السعودية والكويت ضخ النفط من حقولهما المشتركة
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نقلت وسائل إعلام سعودية عن وكالة "بلومبرغ" أن السعودية والكويت أصبحتا أقرب من أي وقت مضى من استئناف ضخ النفط من المنطقة المحايدة.

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وكشف في هذا السياق استنادا إلى مصادر مطلعة أن البلدين "حققا اختراقا بهذا الشأن في محادثات أجرياها أخيرا".

وأوضحت مصادر "بلومبرغ" أن الجانبين "لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي، لكنهما أحرزا تقدما كبيرا في آخر محادثات بينهما".

يذكر أن حقول المنطقة المحايدة بين البلدين توقفت عن الإنتاج بين عامي 2014 و2015، إثر خلاف بين الجانبين.

وتكمن أهمية هذه الحقول في أن قدرتها الإنتاجية تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل إنتاج إكوادور، الدولة العضو في "أوبك".

وذكرت "بلومبرغ" نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن البلدين عقدا الشهر المنصرم اجتماعا في الرياض، وأنه "إذا نجح الجانبان في تسوية التفاصيل الفنية سيصبح ممكنا استئناف إنتاج النفط في حقلي الخفجي والوفرة".

المصدر: "عكاظ"

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