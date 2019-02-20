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السعودية والكويت تتوقعان استئناف إنتاج النفط في المنطقة المشتركة

مال وأعمال

السعودية والكويت تتوقعان استئناف إنتاج النفط في المنطقة المشتركة
Reuters
اتفاق سعودي كويتي قريب على استئناف إنتاج النفط في المنطقة المشتركة
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أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، أن السعودية تتوقع التوصل إلى اتفاق هذا العام لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المتنازع عليها مع الكويت.

وقال الفالح ردا على سؤال بشأن الموعد المحتمل لتوصل السعودية والكويت إلى اتفاق بشأن إنتاج النفط من الحقول المشتركة: "نأمل في حل هذا في 2019".

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وكان وزير الطاقة السعودي عقد الثلاثاء اجتماعا مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ومن المتوقع أن يضيف استئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة المقسومة ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج السعودي والكويتي.

يذكر أن المنطقة المقسومة السعودية الكويتية، والتي تبلغ مساحتها 5770 كيلومترا مربعا، لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين، وذلك بموجب معاهدة العقير في  ديسمبر من عام 1922.

المصدر: "رويترز"

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