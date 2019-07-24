حققت "هواوي" نموا في الإيرادات في النصف الأول من العام الجاري بنحو 30% رغم القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الأمريكية للشركة الصينية.

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر أن المسؤولين التنفيذيين في "هواوي" أبلغوا الموظفين أنهم شعروا بالارتياح لأن الوضع لم يكن أسوأ بسبب القيود الأمريكية، إذ أن واشنطن حظرت قبل شهرين على الشركات الأمريكية توريد الرقائق والتكنولوجيا للشركة الصينية.

وذكرت المصادر، أن "هواوي" حققت نموا كبيرا في الإيرادات في النصف الأول من العام الجاري عند مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي، لكن النمو تباطأ في الربع الثاني من 2019، حيث أن الإيرادات كانت قد سجلت نموا نسبته 39% في الربع الأول من 2019.

وأضافت أن الشركة الصينية تمكنت من زيادة الإيرادات من خلال تأمين عقود معدات الجيل الخامس من الشبكات بقوة مع مرور شهرين على الحظر الأمريكي.

وأشارت إلى أن "هواوي" تعمل على تعزيز الروح المعنوية داخل الشركة، حيث منحت موظفين جوائز ومكافآت كمكافأة على دورهم بالتعامل مع الأزمة الحالية.

وأدرجت الولايات المتحدة في مايو الماضي شركة "هواوي" في قائمتها السوداء بذريعة مخاوف مرتبطة بالأمن القومي، وحظرت على الشركات الأمريكية بيع والتعاون مع الشركة الصينية دون الحصول على ترخيص مسبق.

وعقب الإجراءات الأمريكية خفضت "هواوي" الشهر الماضي من توقعاتها للإيرادات، وقال مؤسسها ومديرها رن تشنغ فاي، إن القيود الأمريكية ستقلص عائدات الشركة بنحو 30 مليار دولار في العامين المقبلين.

المصدر: "بلومبرغ"