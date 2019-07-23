أعلنت شركة الاتصالات الصينية "هواوي" عن تسريح موظفين من فرعها بالولايات المتحدة، وذلك بسبب القيود الأمريكية المفروضة عليها.

وذكرت "رويترز" أن الشركة الصينية استغنت عن ثلثي الموظفين في شركة أبحاث وتطوير تابعة لها يقع مقرها في الولايات المتحدة، وأشارت "هواوي" إلى أنها اتخذت القرار بسبب القيود الأمريكية المفروضة عليها.

وتدعي الحكومة الأمريكية أن "هواوي" يمكن أن تستخدم منتجاتها للتجسس، وفي هذا الإطار حظرت على شركات التكنولوجيا الأمريكية التعاون مع الشركة الصينية دون الحصول على إذن مسبق، كذلك حثت واشنطن حلفاءها على وقف التعاون مع "هواوي" في مجال شبكات الجيل الخامس.

وفي ظل القيود الأمريكية عقلت شركة "غوغل" في 19 مايو تعاونها مع "هواوي"، حيث منعتها من الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل "أندرويد" وتثبيت هذا النظام على الهواتف الذكية الجديدة.

المصدر: وكالات