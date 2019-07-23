اتفاقية تعاون تركية روسية حول محطة "آق قويو" للطاقة النووية

وقعت شركتان تركية وروسية اتفاقية تعاون حول توريد المعدات وأعمال البناء في محطة "آق قويو" للطاقة النووية، الخاضعة للإنشاء في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، فقد جرى حفل التوقيع بين "كونسيرن تيتيان" الروسية و"إج إتشطاش إنشاءات" التركية، بموقع إنشاء المحطة، وحضره وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز.

كما حضر الحفل، أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية، المكلفة بإنشاء المحطة، إضافة لمسؤولين آخرين.

وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الشركتين حول التصميم الداخلي للمحطة، خصوصا القسم الرئيس فيها، إلى جانب أعمال البناء، وتوريد مختلف المعدات.

وذكر ليخاتشوف، في بيان صدر عنه عقب حفل التوقيع، أن "الهدف من هذه الاتفاقية هو الاستفادة من خبرة الشركتين في مجالي البناء وإنشاء المحطات النووية".

وأضاف أن "العمل المشترك بين الشركتين سيؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى استكمال أعمال إنشاء المحطة بنجاح".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم نحو 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.

ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل بحلول العام 2023، بعد أن تم وضع حجر أساسها في أبريل 2018.

المصدر: الأناضول