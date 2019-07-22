علّقت السلطات السعودية أذون الاستيراد الخاصة الممنوحة للجهات الناشطة في استجرار البيض من أوكرانيا وتركيا والأردن طيلة ما تبقى من يوليو الحالي وأغسطس المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "عكاظ" السعودية أن هيئة الغذاء والدواء في المملكة أصدرت قرارا بإيقاف منح "إذن الاستيراد" الخاص بالبيض الأوكراني والتركي والأردني بدء من يوم الاثنين الماضي وحتى نهاية أغسطس على خلفية فرض اشتراطات لاستيراد البيض.

وذكرت المصادر أن "قرار إيقاف منح إذن الاستيراد ارتبط بالشكاوى المرفوعة من قبل منتجي البيض الوطني، بعد استمرار تدفق البيض المستورد خلال الأيام الماضية، فضلا عن العمل على حماية المنتج الوطني، والحفاظ على استقرار السوق".

وقال نائب رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي البيض خالد الحمودي، إن "الأيام الماضية شهدت دخول كميات كبيرة من البيض الأوكراني والتركي والأردني، فالشركات المستوردة تستغل الفترة الحالية لإغراق السوق بكميات كبيرة من البيض المستورد، والهيئة العامة للغذاء والدواء عمدت خلال الأيام الماضية إلى منح الشركات إذن استيراد استثنائي لإدخال بعض الكميات باعتبارها صفقات متعاقد عليها خلال الفترة الماضية".

وأشار الحمودي إلى أن العراق أيضا أوقف استيراد البيض من الدول الـ3، بغرض حماية المنتج المحلي، إذ كانت الدول تعتمد على السوق العراقية لتصريف إنتاجها خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أوضح عضو الجمعية التعاونية لمنتجي البيض أيمن الرشيد، أن "الهيئة العامة للغذاء والدواء منعت دخول البيض المستورد غير المطابق للاشتراطات، وأن بعض السماسرة يحاولون استيراد كميات باعتبارها من الصفقات القديمة، وذلك للحصول على استثناء للفسح".

وأضاف الرشيد أن "كمية البيض المستورد تتجاوز احتياج السوق المحلية، وأن الفائض من الناتج المحلي يتجاوز 12 ألف كرتون يوميا، فيما ينتج يوميا 62 ألف كرتون"، مؤكدا أن "البيض المستورد يتدفق يوميا رغم صدور قرار منع دخوله، وسعر البيض المستورد يراوح بين 40 و45 ريالا (10.6 - 12 دولار) للكرتون، مقارنة بأسعاره السابقة التي تراوح فيها بين 50 و55 ريالا (13.3 - 14.7 دولار)".

المصدر: "عكاظ"