صورة عالم إنجليزي اتهم بالفحش تزين ورقة نقدية بريطانية جديدة

كشف بنك إنجلترا، اليوم الاثنين، عن تفاصيل ورقة نقدية جديدة بقيمة 50 جنيها إسترلينيا (نحو 632 دولارا)، يتضمن أحد وجهيها صورة العالم الإنجليزي المثلي المنبوذ، آلان تورنغ.

واختير عالم الرياضيات من بين نحو 1000 مرشح في مجال العلوم اقترحهم الجمهور البريطاني، وفقا لما قاله محافظ بنك، إنجلترا مارك كارني، اليوم الاثنين.

ووصف محافظ بنك إنجلترا آلان تورينغ بعالم الرياضيات البارز، الذي كان لعمله تأثير هائل على الطريقة التي نعيش بها في وقتنا الحاضر، وقال كارني: "تورينغ عملاق يقف على كتفيه الكثير الآن".

ومن المقرر طرح الورقة النقدية الجديدة للتداول نهاية العام 2021، وإلى جانب صورة العالم الإنجليزي الشهير، ستتضمن الورقة النقدية صورة عن كمبيوتر رقمي بدائي.

وولد العالم الإنجليزي آلان تورنغ في منطقة مايدا فيل في مدينة لندن عام 1912، وقد أظهر منذ طفولته المبكرة دلائل كثيرة على نبوغه وذكائه العالي.

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وتدين معظم شركات التكنولوجيا في عصرنا بالفضل إليه، نظرا لكونه مؤسس هذا المجال. فقد ساهمت أبحاثه العلمية في اختراع أول جهاز حاسوب في التاريخ.

وإضافة لاختراعاته، يشتهر آلان تورينغ بدوره في فك الشيفرات خلال الحرب العالمية الثانية، حيث قام العالم بابتكار آلة ساعدت في فك شيفرة الإشارات الخاصة بجهاز "إينغما" الألماني.

وأدين العالم الإنجليزي بالفحش الجسيم لعلاقته برجل في العام 1952، حيث ألقي القبض عليه ثم أطلق سراحه بموجب موافقته على الخضوع لعلاج كيميائي للحد من رغبته الجنسية.

وعلى إثر ذلك، منع تورينغ من مزاولة عمله كمحاضر في مدرسة الشيفرة والكود الحكومية، وتوفي في 1954 في عزلة تامة، وأظهر تشريح الجثة أن سبب الوفاة هو التسمم بالسيانيد، وأعلن الأطباء انتحاره.

وبعد مرور 60 عاما على موته، منحت الملكة إليزابيث تورينغ عفوا ملكيا نادرا، وفي عام 2016، أعلنت الحكومة البريطانية عن "قانون تورينغ"، الذي يعفو عن الآلاف من المثليين الجنسيين المدانين نظرا لممارستهم علاقة مثلية.

المصدر: "بلومبيرغ"