استحوذت مجموعة "ماجدة القطرية" التابعة للشيخة موزا، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشكل رسمي على جميع أسهم "بنك الزيتونة" في تونس، وفق ما أكدته تقارير إخبارية محلية.

وقال موقع "ilboursa.com" التونسي، إن "مجموعة التريكي" أنهت خلال مزاد علني، إحالة حصتها في "بنك الزيتونة" لفائدة الفرع التونسي لـ "مجموعة ماجدة القطرية".

وأضاف الموقع التونسي أن "مجموعة التريكي" فوتت في نصيبها من الأسهم البالغ عددها 25.084.739، بسعر موحد بلغ 4.460 دينار تونسي (قرابة 1.5 دولار) عن السهم الواحد.

ووفق المصدر نفسه، فإن كتلة الأسهم التي بيعت تمثل 20.903% من رأسمال البنك، وأن قيمة صفقة التفويت بلغت 111.88 مليون دينار (38.7 مليون دولار)، علما أن مجموعة التريكي اشترت، في 6 يوليو 2018، كافة أسهم "البنك الإسلامي للتنمية" (20.9%) من رأسمال "بنك الزيتونة"، مؤكدة أن العملية كلفت المجموعة 102.8 مليون دينار، بسعر موحد عن السهم بلغ 4.100 دينار تونسي، بحسبما ذكره موقع "البورصة".

كما أفاد الموقع، بأن فرع تونس لـ "مجموعة ماجدة" القطرية، اشترى في 22 من شهر مارس 2019، من رأسمال بنك الزيتونة أسهم 4 مجموعات وهي: "بولينا القابضة" (2.26%) و"مركزية الحليب بالوطن القبلي" و"مجموعة دليس" (2.26%) و"مجموعة مختار القابضة" (5.42%)، مشيرا إلى أن مجموع أسهم المجموعات المذكورة مثل 9.4% من رأسمال "بنك الزيتونة"، وأن كل سهم بيع في البورصة بمبلغ 4.060 دينار تونسي، ما مثل مبلغا يساوي 48.2 مليون دينار (نحو 16 مليون دولار).

هذا وبعد إتمام الصفقات، أصبح رأسمال "بنك الزيتونة" مملوكا بنسبة 100% من قبل مجموعة "ماجدة القطرية" بتونس، بعد أن اشترت في وقت سابق أيضا حصة الدولة في البنك المذكور، والمصادرة من صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، صخر الماطري.

المصدر: موقع "البورصة" التونسي