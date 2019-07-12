هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملات الرقمية، وخاصة البيتكوين وعملة "فيسبوك" المقترحة "ليبرا"، وطالب شركات التكنولوجيا أن تسجل نفسها كبنوك إذا رغبت في ممارسة وظائف البنوك.

وقال ترامب في تغريدة نشرها الخميس: "لست من محبي البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الأخرى، هي ليست نقودا، إذ أن قيمتها تتذبذب بشكل شديد، وتعتمد على الفراغ. العملات الرقمية غير المنظمة يمكن أن تسهل السلوك غير المشروع، بما في ذلك تجارة المخدرات".

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

وأضاف: "إذا أرادت "فيسبوك" وشركات أخرى أن تصبح بنكا، فيجب عليها أن تسجل نفسها كبنك، وأن تخضع للقوانين المحلية والدولية التي تحكم عمل البنوك".

واعتبر ترامب، أن الولايات المتحدة لديها عملة واحدة وهي الدولار، في إشارة إلى أن العملات الرقمية لن تستبدل العملة الأمريكية، التي وصفها الرئيس الأمريكي بأنها أقوى من ذي قبل.

...and International. We have only one real currency in the USA, and it is stronger than ever, both dependable and reliable. It is by far the most dominant currency anywhere in the World, and it will always stay that way. It is called the United States Dollar! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

وقال: "لدينا عملة حقيقية واحدة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أقوى من أي وقت مضى، ويمكن الاعتماد عليها، إنها العملة الأكثر هيمنة في العالم، وستظل دائما كذلك، وتسمى هذه العملة دولار الولايات المتحدة".

وجاءت تغريدة ترامب هذه بعدما دعا رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، إلى وقف مشروع عملة "ليبرا" لحين معالجة المخاوف المتعلقة بقضايا، مثل الخصوصية وغسل الأموال.

وعقب الهجوم على العملات الرقمية من قبل ترامب وباول، هبطت قيمة "البيتكوين" أمس بنحو 8% إلى 11164 دولارا، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

المصدر: RT + "رويترز"