الحكومة المصرية تكشف حقيقة تعثر السفن في قاع قناة السويس

نفت الحكومة المصرية تعثر السفن ذات الحمولات الكبيرة بقاع قناة السويس، مؤكدة أن عمق القناة البالغ 24 مترا يسمح لجميع السفن بالمرور بسلام عبر القناة.

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ووفقا لبيان هيئة قناة السويس، استقبلت القناة مؤخرا أكبر سفينة حاويات في العالم، وعلى متنها 22 ألف حاوية، وإن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلبا على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدما وارتفاعا ملحوظا.

وأضافت أنه مع التطورات الهائلة التي تشهدها قناة السويس وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء محور القناة الجديد، وما ارتبط به من زيادة استيعاب لحركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة، تزايد عدد السفن المارة من نحو 17.8 ألف سفينة عام 2017/2018 إلى نحو 18 ألف سفينة عام 2018/2019، والمستهدف أن تصل إلى حوالى 18.2 ألف سفينة في خطة عام 2019/2020.

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الشائعات المتداولة في الفترة الأخيرة بشأن تقليص حصة الفرد من الخبز ورفع أسعار تذاكر القطارات، ورفع أسعار السجائر.

المصدر: RT