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صفقة أمريكية – قطرية في مجال البتروكيماويات بقيمة 8 مليارات دولار

مال وأعمال

صفقة أمريكية – قطرية في مجال البتروكيماويات بقيمة 8 مليارات دولار
AFP ERIC FEFERBERG
صورة من الأرشيف
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أعلنت شركة "شيفرون فيليبس" الأمريكية للكيميائيات عن عقد صفقة بقيمة 8 مليارات دولار مع شركة "قطر للبترول".

وذكرت الشركة الأمريكية في بيان لها أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروع "USGC II" للبتروكيماويات في قطر.

ويتضمن المشروع بناء وحدة للتكسير البخاري للايثيلين بطاقة ألفي كيلوطن في السنة ووحدتين للتكسير البخاري للبولي إيثيلين بطاقة ألف كيلوطن في السنة لكل واحدة منهما.

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وتمتلك الشركة الأمريكية حصة 51 بالمئة في المشروع، وتعود الـ 49 بالمئة المتبقية إلى "قطر للبترول". وستتولى "شيفرون فيليبس" إدارة المشروع وستكون مسؤولة عن إدارة وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.

ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 9 آلاف من فرص العمل.

وجرت مراسم توقيع العقد بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور واشنطن حاليا.

المصدر: RT

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