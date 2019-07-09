صفقة أمريكية – قطرية في مجال البتروكيماويات بقيمة 8 مليارات دولار

أعلنت شركة "شيفرون فيليبس" الأمريكية للكيميائيات عن عقد صفقة بقيمة 8 مليارات دولار مع شركة "قطر للبترول".

وذكرت الشركة الأمريكية في بيان لها أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروع "USGC II" للبتروكيماويات في قطر.

We are proud to announce the signing of a Heads of Agreement with Qatar Petroleum to pursue the development, construction and operation of a new petrochemical complex on the US Gulf Coast. https://t.co/lSSYJGElFepic.twitter.com/VRhgFX8mj7 — Chevron Phillips (@chevronphillips) July 9, 2019

ويتضمن المشروع بناء وحدة للتكسير البخاري للايثيلين بطاقة ألفي كيلوطن في السنة ووحدتين للتكسير البخاري للبولي إيثيلين بطاقة ألف كيلوطن في السنة لكل واحدة منهما.

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وتمتلك الشركة الأمريكية حصة 51 بالمئة في المشروع، وتعود الـ 49 بالمئة المتبقية إلى "قطر للبترول". وستتولى "شيفرون فيليبس" إدارة المشروع وستكون مسؤولة عن إدارة وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.

ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 9 آلاف من فرص العمل.

وجرت مراسم توقيع العقد بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور واشنطن حاليا.

المصدر: RT