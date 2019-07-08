تقرير يكشف واقع السياحة في تونس

ذكرت بيانات رسمية تونسية اليوم الاثنين، أن إيرادات السياحة في تونس قفزت في النصف الأول من 2019 بنسبة 42.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووفقا للبيانات فقد صعدت إيرادات تونس التي تعد السياحة أحد أهم روافدها في الفترة المذكورة إلى 692 مليون دولار.

ويشكل قطاع السياحة في تونس قرابة ثمانية في المئة من الناتج القومي الإجمالي للبلاد، وتعرض القطاع لانتكاسة بعد هجمات إرهابية قبل عدة أعوام إلا أنه أظهر مؤشرات تعافيه.

المصدر: "رويترز"