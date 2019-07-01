الليرة التركية تصعد بعد تصريحات أردوغان

ارتفع سعر صرف الليرة التركية الاثنين، بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نظيره الأمريكي أبلغه بأن واشنطن لن تفرض عقوبات على أنقرة لشرائها منظومة الدفاع "إس 400".

وجرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 13:52 بتوقيت موسكو، عند 5.68 ليرة للدولار، بانخفاض نسبته 1.9% عن سعر التسوية السابق.

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وهددت الولايات المتحدة تركيا بالعقوبات، إذا تسلمت منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، بذريعة أن المنظومة تعرض دفاعات حلف "الناتو" للخطر، لكن بعد لقاء الرئيسين التركي والأمريكي في اليابان على هامش قمة "العشرين"، قال أردوغان، إنه يعتقد أنه سيتم التغلب على الخلاف بشأن المنظومة "بلا مشكلة".

وأضاف أن نظيره الأمريكي أيد تركيا في هذا الخلاف.

وأداء الليرة التركية خلال العام الجاري كان الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة، بعد البيزو الأرجنتيني، إذ تراجعت بنحو 9% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، فيما فقدت نحو 28% من قيمتها في عام 2018.

المصدر: وكالات