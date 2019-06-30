 
مباشر

إندونيسيا والهند ترفعان حجم التبادل التجاري بينهما إلى 50 مليار دولار

مال وأعمال

إندونيسيا والهند ترفعان حجم التبادل التجاري بينهما إلى 50 مليار دولار
RT
العلمان الإندونيسي والهندي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m24v

أعلنت إندونيسيا والهند عزمهما رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.

إقرأ المزيد
اتفاق باكستاني إماراتي بقيمة 375 مليون دولار
اتفاق باكستاني إماراتي بقيمة 375 مليون دولار

وذكرت صحيفة "كومباس" الإندونيسية، أن الرئيس، جوكو ويدودو، التقى مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على هامش قمة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس السبت في مدينة أوساكا اليابانية.

ونقلت الصحيفة أن ويدودو ومودي اتفقا خلال اللقاء على زيادة حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين ليصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.

ولفتت إلى أن الزعيمين تبادلا أيضا وجهات النظر فيما يخص قضايا الأمن البحري والدفاع والتجارة والاستثمار وتعميق العلاقات الثنائية.

ووفقا لوكالة الإحصاء الإندونيسية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 18.9 مليار دولار عام 2017.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا