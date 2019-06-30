إندونيسيا والهند ترفعان حجم التبادل التجاري بينهما إلى 50 مليار دولار

أعلنت إندونيسيا والهند عزمهما رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.

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وذكرت صحيفة "كومباس" الإندونيسية، أن الرئيس، جوكو ويدودو، التقى مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على هامش قمة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس السبت في مدينة أوساكا اليابانية.

ونقلت الصحيفة أن ويدودو ومودي اتفقا خلال اللقاء على زيادة حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين ليصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.

ولفتت إلى أن الزعيمين تبادلا أيضا وجهات النظر فيما يخص قضايا الأمن البحري والدفاع والتجارة والاستثمار وتعميق العلاقات الثنائية.

ووفقا لوكالة الإحصاء الإندونيسية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 18.9 مليار دولار عام 2017.

المصدر: الأناضول