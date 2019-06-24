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بوتين: صادرات الأسلحة الروسية تواصل نموها للعام الرابع على التوالي

مال وأعمال

بوتين: صادرات الأسلحة الروسية تواصل نموها للعام الرابع على التوالي
Sputnik
بوتين: صادرات الأسلحة الروسية تواصل نموها للعام الرابع على التوالي
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إيرادات البلاد من تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية مستمرة في الازدياد للعام الرابع على التوالي، لتحتفظ بالمركز الثاني بين المصدرين في العالم.

وقال إن إيرادات الأسلحة الروسية سجلت ارتفاعا ملحوظا في 2018، ولامست الـ16 مليار دولار، وتحافظ على وتيرة إيجابية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019.

وأضاف الرئيس الروسي، أن حجم الحجوز على المعدات العسكرية وصل إلى مستويات قياسية، وبلغ 54 مليار دولار، تزامنا مع نمو عائدات هذه الصادرات.

ووفقا لمعهد SIPRI، فقد استحوذت روسيا في الفترة ما بين 2014 و2018 على 21% من مبيعات الأسلحة العالمية، وجاءت في المركز الثاني ضمن قائمة مصدري الأسلحة.

وأشار تقرير المعهد إلى أن روسيا باعت أسلحة ومعدات عسكرية إلى 48 دولة، ما شكل نحو خمس صادرات الأسلحة في العالم.

المصدر: "نوفوستي"

 

 

 

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