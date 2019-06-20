تعمل "فيسبوك" على إدخال العملات المشفرة إلى الحياة اليومية لمستخدميها، وذلك عبر عملتها الافتراضية "ليبرا" التي تتيح شراء السلع أو تحويل الأموال بسهولة بالغة.

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وتواجه شركة "فيسبوك" تحديا كبيرا خصوصا في ظل أزمة الثقة التي تعرضت لها إثر سلسلة فضائح تتناول إدارتها لبيانات مستخدميها الخاصة.

وستقدم "ليبرا" بعد إطلاقها في 2020 طريقة دفع جديدة خارج المسارات المصرفية التقليدية، إذ تسعى "فيسبوك" لأن تشكل هذه العملة حجر الزاوية لنظام مالي جديد وأن يتم تداولها على نطاق واسع مثل الدولار.

وسيزود المستخدمون عبر هواتفهم الذكية محفظة "كاليبرا" التي ستدمجها "فيسبوك" مباشرة مع خدمتيها "مسنجر" و"واتساب"، بما يتيح شراء السلع فضلا عن تحويل الأموال أو استلامها.

وذكرت "بلومبرغ" في مقال نشرته الخميس، أن العملة بمجرد أن تصبح متاحة لمستخدمي "فيسبوك" البالغ عددهم 2.7 مليار شخص، ستجمع مزيدا من البيانات الشخصية، وستتعمق في حياة المستخدمين الرقمية.

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وقال داف هوغير الخبير في شركة الاستثمارات Edward Jones Investments: "عندما يبدأ الحديث عن المال والخسارة المحتملة للأموال، أعتقد أن الكثيرين سيكونون متشككين إلى حد كبير بسبب تاريخ الشركة".

وتأمل "فيسبوك" في تبديد المخاوف من خلال تأسيسها شركة مستلقة في سويسرا تحت مسمى "كاليبرا"، تكون مسؤولة عن تخزين البيانات المالية للمستخدمين.

يذكر أنه تم اتهام "فيسبوك" بتسريب البيانات الشخصية لملايين المستخدمين، وقال باحثون من شركة UpGuard للأمن السيبراني في وقت سابق، إن مطوري تطبيق "فيسبوك" تركوا مئات الملايين من سجلات المستخدمين مكشوفة على خوادم سحابية مرئية للعامة.

المصدر: وكالات