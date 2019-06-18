خطة لـ "فيسبوك" تهدد عرش الدولار

كشفت شركة "فيسبوك" الأمريكية عن خطة لإطلاق عملة رقمية خاصة بها، يأمل عملاق التواصل الاجتماعي أن يتم تداولها يوما ما على نطاق عالمي واسع مثل الدولار الأمريكي.

وتقول "فيسبوك" إن العملة، التي تحمل اسم "ليبرا" سيتم إطلاقها بشكل رسمي في 2020، وستكون متاحة على تطبيقات "ماسنجر"، و"واتساب"، وعلى تطبيق منفصل لها.

كذلك أعلنت "فيسبوك" عن تأسيس شركة تدعى "كاليبرا" لإدارة البنية التحتية للعملة الافتراضية الجديدة، وسيكون مقر الشركة في جنيف بسويسرا، البلد الذي يقدم تسهيلات كثيرة بشأن التحويلات المالية حول العالم دون ضرائب وشروط صعبة.

وتهدف "فيسبوك" من خلال إطلاق العملة إلى تسهيل التعاملات المالية، وإرسال واستقبال الأموال بكل سهولة مع المشتركين، إذ أن العملة الجديدة ستكون مدعومة منذ إطلاقها بـ28 شركة مختلفة بينها "فيسبوك" و"ماستر كارد" و"فيزا كارد" و"آي باي".

وتسعى "فيسبوك" لاستغلال انتشارها العالمي ووصولها لأغلب المناطق، من أجل توفير وسيلة لنقل الأموال بطريقة مختلفة عن الطرق التقليدية المعروفة، وهي بذلك تحقق نسبة كبيرة من الربح بسبب العدد المتوقع من المشتركين مع إطلاق الخدمة.

المصدر: "بلومبرغ"