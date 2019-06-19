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روسيا تصدر سندات لأجل 20 عاما

مال وأعمال

روسيا تصدر سندات لأجل 20 عاما
Sputnik
روسيا تنجح بإصدار سندات لأجل 20 عاما
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جمعت وزارة المالية الروسية اليوم الأربعاء، نحو 20 مليار روبل (حوالي 317 مليون دولار) من إصدار سندات تستحق بعد 20 عاما في 16 مارس 2039.

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وذكرت الوزارة، أنها أصدرت السندات بعائد سنوي يبلغ 7.68%، مشيرة إلى أن الطلب على السندات فاق الطرح، وبلغ حجم الطلب نحو 70 مليار روبل.

ويعكس الإقبال الواسع على السندات الروسية ثقة المستثمرين بالاقتصاد الروسي واستقراره على المدى الطويل.

المصدر: "فيستي"

 

 

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