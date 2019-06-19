وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصابع الاتهام لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الذي قال إن أوروبا بحاجة لحوافز مالية إضافية ما أضعف سعر صرف اليورو مقابل الدولار.

وكتب ترامب على "تويتر": "ماريو دراغي أعلن للتو عن احتمال طرح مزيد من الحوافز والتي خفضت فورا سعر اليورو مقابل الدولار، ما يسهل عليهم وبصورة غير منصفة أن ينافسوا الولايات المتحدة".

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019

وبذلك يكون الرئيس الأمريكي قد شبه سياسات الاتحاد الأوروبي بسياسات الصين، التي يخوض ترامب نزاعا تجاريا ضدها.

ويمكن أن تتضمن الحوافز إضافة إلى خفض أسعار الفائدة إعادة إطلاق إجراءات التسهيل الكمي لشراء ديون الحكومات والشركات، والتي بلغت 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار) بين 2015 و2018.

وبعد تصريحات دراغي تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.3% مقابل الدولار، وتم تداوله عند 1.12 دولار.

المصدر: وكالات