هبوط الليرة التركية بعد تقرير أمريكي

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الأربعاء، بعد نشر وكالة "بلومبرغ" تقريرا قالت فيه إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على أنقرة بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400".

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وجرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 10:02 بتوقيت موسكو، عند 5.86 ليرة للدولار، بانخفاض نسبته 0.64%.

أداء الليرة التركية خلال العام الجاري كان الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة، بعد البيزو الأرجنتيني، إذ تراجعت بنحو 9% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، فيما فقدت نحو 28% من قيمتها في عام 2018.

المصدر: "رويترز"