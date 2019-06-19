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هبوط الليرة التركية بعد تقرير أمريكي

مال وأعمال

هبوط الليرة التركية بعد تقرير أمريكي
Reuters
هبوط الليرة التركية بعد تقرير أمريكي
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تراجعت الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الأربعاء، بعد نشر وكالة "بلومبرغ" تقريرا قالت فيه إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على أنقرة بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400".

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وجرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 10:02 بتوقيت موسكو، عند 5.86 ليرة للدولار، بانخفاض نسبته 0.64%.

أداء الليرة التركية خلال العام الجاري كان الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة، بعد البيزو الأرجنتيني، إذ تراجعت بنحو 9% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، فيما فقدت نحو 28% من قيمتها في عام 2018.

المصدر: "رويترز"

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