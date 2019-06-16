أردوغان: توريد أنظمة "إس-400" إلى تركيا قد يبدأ في النصف الأول من الشهر القادم

يتوقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن يبدأ توريد أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا في النصف الأول من شهر يوليو القادم.

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ونقلت قناة "إن تي في" التركية، اليوم الأحد، تصريحا لأردوغان أدلى به أمام الصحفيين على متن طائرته في طريقه إلى تركيا من طاجيكستان، قوله: "أعتقد أن التوريد سيبدأ في النصف الأول من يوليو القادم".

وأضاف: "كنا نناقش مسألة "إس-400" مع روسيا. ومسألة "إس-400" تم حلها".

وشدد أردوغان من جديد على أن أنقرة لا تنوي التخلي عن صفقتها مع روسيا حول أنظمة "إس-400".

وأوضح: "لقد وقعنا الوثيقة. وسننهي هذه العملية. وقدمت روسيا لنا في إطار القرض تسهيلات مختلفة، وقدمت لنا قرضا بفوائد غير موجودة في السوق الدولية".

هذا وأفاد بأن وزارة الدفاع التركية تحضر لتوجيه رسالة إلى القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، بشأن قرار واشنطن تعليق مشاركة تركيا في برنامج تدريب الطيارين الأتراك لقيادة المقاتلات الأمريكية من طراز "أف-35" بسبب شراء تركيا للأنظمة الصاروخية الروسية.

وتابع: "ومن الممكن أن يتم إرسال هذه الرسالة في القريب العاجل، وربما في الأسبوع الجاري".

المصدر: إنترفاكس + تاس