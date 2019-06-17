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المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي

مال وأعمال

المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
Sputnik
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
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قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% إلى 7.5%، مشيرا إلى عزمه مواصلة تخفيف السياسة النقدية مستقبلا.

وقال المركزي في بيان نشره عقب الاجتماع، إن المركزي سيأخذ بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة، ديناميكية التضخم في الأسواق، وتوقعات نمو الاقتصاد، والمخاطر الناجمة عن الظروف الداخلية والخارجية".

وبذلك يكون المركزي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ مارس 2018.

وجاء قرار المركزي بخفض سعر الفائدة متوافقا مع رأي الخبراء، الذين توقعوا أن يقوم المركزي بخفض سعر الفائدة بنحو الربع في المئة.

كما خفض المركزي، توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من نطاق 1.2% - 1.7% إلى ما بين 1% و1.5%. 

المصدر: "فيستي"

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