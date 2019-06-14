أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن متمسكة بقرار منع استخدام تكنولوجيا "هواوي" في شبكات الجيل الخامس، رغم أن الرئيس الأمريكي أثار إمكانية إدراج الشركة في صفقة تجارية مستقبلية مع الصين.

إقرأ المزيد

وقال مدير الشؤون الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية الأمريكية جوناثان فريتز: "يمكنني أن أؤكد لكم، فيما يتعلق بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للولايات المتحدة، أننا لن نتعاون مع شركات غير موثوق بها".

وعلق المسؤول على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "هواوي" قائلا: "قد تكون هناك أشياء أخرى متعلقة بشركة "هواوي" ليس لها علاقة بهذه القضية"، مشددا على أن الموقف الأمريكي من أمن شبكة الاتصالات واضح تماما.

ووقعت شركة "هواوي" ضحية للحرب التجارية المشتعلة بين بكين وواشنطن التي أدرجتها في قائمة سوداء تحظر على الشركات الأمريكية التعاون معها، ومارست ضغوطا على حلفائها لوقف التعامل مع "هواوي"، بذريعة أنها قد تستخدم التكنولوجيا التي تطورها للتجسس لصالح بكين.

المصدر: "بلومبرغ"