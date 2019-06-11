ذكرت "هواوي"، أنها ستحتاج مزيدا من الوقت لتصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، بعدما كانت تسعى لتحقيق هذا الهدف في الربع الأخير من 2019.

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وقال كبير المسؤولين الاستراتيجيين في "هواوي" يانغ دون: "كنا سنصبح الأكبر في الربع الرابع من العام الحالي، لكننا نشعر الآن أن هذه العملية قد تستغرق وقتا أطول".

وعن مبيعات الشركة الصينية، أشار المسؤول إلى أن "هواوي" تبيع في الوقت الراهن ما بين 500 ألف و600 ألف هاتف ذكي يوميا.

وجاءت هذه التصريحات بعد أسبوعين من إعلان محللين في "هواوي" التي تحتل المركز الثاني في سوق الهواتف حاليا بعد "سامسونغ"، أن مبيعات الشركة من الهواتف الذكية من الممكن أن تشهد انخفاضا كبيرا يصل إلى 25% خلال العام الجاري.

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ووقعت شركة "هواوي" ضحية للحرب التجارية المشتعلة بين بكين وواشنطن التي أدرجتها في قائمة سوداء تحظر على الشركات الأمريكية التعاون معها، ومارست ضغوطا على حلفائها لوقف التعامل مع "هواوي"، بذريعة أنها قد تستخدم التكنولوجيا التي تطورها للتجسس لصالح بكين.

المصدر: وكالات