كشف "مصرف التسليف الشعبي" السوري عن صدور تعليمات جديدة خاصة بكفلاء المقترضين، تجعلهم قادرين على الاقتراض كالمقترض تماما، والحصول على سقف قرض أصحاب الدخل المحدود البالغ مليون ليرة.

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وقال مدير المصرف نضال العربيد لصحيفة "تشرين" السورية، إنه يمكن للكفيل حاليا الحصول على السقف المحدد للقرض دون النظر إليه ككفيل، إذا كان دخله الشهري يسمح له بذلك.

وأكد العربيد أن الكفيل يكفل مقترضين اثنين فقط، ولا يؤثر ذلك في حقه بالحصول على القرض ومعاملته كالمقترض تماما، على عكس التعليمات السابقة التي كانت تنظر إلى وضعه المالي بعد الكفالة.

وفي نهاية أبريل الماضي، أقر "مجلس النقد والتسليف" رفع سقوف قروض الدخل المحدود التي يمنحها مصرفا "التسليف الشعبي" و"التوفير" من 500 ألف إلى مليون ليرة سورية.

المصدر: "تشرين"