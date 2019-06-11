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صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مال وأعمال

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق
Reuters
النفط يصعد مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من التوقعات بأن تمدد منظمة "أوبك" وحلفاؤها تخفيضات الإنتاج في إطار "أوبك+" حتى نهاية العام الجاري.

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وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود "برنت" عند 62.71 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.7% عن سعر إغلاق يوم الاثنين.

فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 53.85 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة مع سعر التسوية السابق.

وتراجعت أسعار النفط عن الذروة، التي سجلتها في نهاية أبريل الماضي بنسبة 20%، وذلك وسط تراجع اقتصادي واسع بدأ في التأثير على استهلاك النفط.

ويقول المتعاملون إن العقود الآجلة للخام ارتفعت اليوم بفعل صعود الأسواق المالية بصفة عامة، وبعد أن خففت بكين قواعد تمويل لوقف تراجع الاقتصاد.

المصدر: "رويترز"

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