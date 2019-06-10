موسكو: هبوط النفط إلى 30 دولارا غير مستبعد إذا لم يتم تمديد "أوبك+"

اعتبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن تصور هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل ليس مستبعدا إذا لم يتم تمديد اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+".

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وقال نوفاك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي خالد الفالح عقد اليوم في موسكو عقب اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السعودية للتعاون المشترك: "اليوم يوجد خطر كبير من زيادة إنتاج النفط في العالم، ولكن من الضروري الاستمرار في تحليل الوضع في يونيو".

وأضاف نوفاك أن هناك مخاطر كبيرة لحدوث فائض في الإمدادات في السوق، وأن موسكو بحاجة لمراقبة سوق النفط بصورة أكبر كي يتسنى اتخاذ قرار متوازن في يوليو تموز.

من جهته علق وزير الطاقة السعودي على هبوط سعر النفط حتى 30 دولارا في حال عدم التوصل لاتفاق في يوليو قائلا: "نعمل لعدم حصول مثل هذا السيناريو".

يشار إلى أن نوفاك والفالح سيلتقيان في اليابان خلال قمة العشرين، وذلك قبل فترة وجيزة من اجتماع دول "أوبك+" في فيينا يومي 3 و4 يوليو القادم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال هذا اللقاء عن تمديد اتفاق "أوبك+".

المصدر: "سبوتنيك"