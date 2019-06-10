روسيا والسعودية.. تعاون يتخطى النفط

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن تتوصل موسكو والرياض خلال العام الجاري إلى اتفاقات لمشاريع مختلفة أبرزها في مجال الطاقة.

وقال نوفاك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي خالد الفالح عقد اليوم الاثنين في موسكو، إن مجالات التعاون بين روسيا والسعودية متنوعة وغنية، حيث يناقش البلدان مشاركة المملكة في مشاريع للبتروكيميائيات وتسييل الغاز والزراعة في روسيا.

وذكّر بأن شركة "سيبور" الروسية المشاركة في مشروع ضخم للبتروكيميائيات في السعودية، والذي يهدف لبناء مصنع لإنتاج المطاط الصناعي، مشددا على أن السعودية تعد شريكا مهما لروسيا في منطقة الخليج.

وجاءت تصريحات نوفاك بعد اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السعودية للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد، حيث تم توقيع خارطة طريق للتعاون بين موسكو والرياض.

المصدر: وكالات