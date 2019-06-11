جدد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك التأكيد على اهتمام روسيا بتطوير التعاون مع السعودية في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، معلنا عن افتتاح ممثلية لـ"روس آتوم" في الرياض.

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وقال الوزير الروسي الاثنين خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي: "يعد افتتاح مكتب تمثيلي للشركة الروسية في الرياض خطوة مهمة في تطوير العلاقات الروسية السعودية في مجال الطاقة الكهروذرية. وسيضمن وجود "روس آتوم" في المملكة تعاونا فعالا مع الهيئات الحكومية السعودية والشركات الخاصة كجزء من حوار تنافسي حول مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية".

وستقوم "روس آتوم" بافتتاح مكتب في السعودية عبر شركتها "روس آتوم أوفر سيز"، وهي الذراع الخارجي للشركة الروسية، حيث تتخصص "روس آتوم أوفر سيز" في تسويق التكنولوجيا الروسية المستخدمة في محطات الطاقة الكهروذرية.

من جهته قال رئيس شركة "روس آتوم أوفر سيز" يفغيني باكيرمانوف: "نعمل مع الجانب السعودي على أجندة واسعة، ليس فقط المشاركة في مناقصة بناء مفاعلات كهروذرية عالية السعة، بل وفي مجالات أخرى واعدة مثل بناء مفاعلات الطاقة المنخفضة والمتوسطة، ودورة الوقود، وتدريب كوادر فنية سعودية لإدارة المفاعلات الكهروذرية".

يشار إلى أن روسيا تتنافس مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا والصين على الفوز بعقد لإنشاء محطة للطاقة الكهروذرية في السعودية التي تخطط لبناء 16 مفاعلا على مدى 20 إلى 25 عاما بكلفة تزيد عن 80 مليار دولار.

المصدر: RT