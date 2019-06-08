إيران: نبيع النفط بطرق غير تقليدية وسرية

أكد وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنة أن طهران تستخدم طرقا "غير تقليدية" للالتفاف على العقوبات الأمريكية ومواصلة بيع نفطها، وذلك في مقابلة معه نشرت السبت.

وقال الوزير لوكالة "شانا" الإخبارية الإيرانية: "لدينا مبيعات غير رسمية أو غير تقليدية، جميعها سرية، لأن الولايات المتحدة ستوقفها إن علمت بها".

وامتنع زنغنة عن إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الصادرات النفطية الإيرانية، مؤكدا أنه لن يكشف أي أرقام إلى أن تُرفع العقوبات.

وقال إن الولايات المتحدة تشدد الخناق على الاقتصاد الإيراني بواسطة "عقوبات ذكية"، معتبرا أن "أقسى العقوبات في التاريخ تفرض على إيران".

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وقد انسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران في عام 2015، والذي رفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.

وأعادت الولايات المتحدة في نوفمبر فرض عقوبات على قطاع النفط في إيران لكنّها أعفت منها بادئ بدء لمدة ستة أشهر ثماني دول بينها الصين.

وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من مليون وخمسمئة ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى 750 ألف برميل يوميا في أبريل، وفق أرقام وكالة "بلومبرغ"

وفي مايو الماضي ألغى البيت الأبيض الإعفاءات الممنوحة في القطاع النفطي لتشديد حملة ممارسة "أقصى الضغوط" على طهران.

المصدر: رويترز