طهران: لا نعتزم الانسحاب من "أوبك"

أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أن بلاده لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

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وقال زنغنه في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم السبت: "لا تعتزم إيران الانسحاب من "أوبك"... وتأسف لأن بعض أعضاء "أوبك" حولوا المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين هما إيران وفنزويلا".

وفي وقت سابق حذر زنغنه من خطر انهيار "أوبك" بسبب "أعمال أحادية" من بعض أعضائها، مضيفا أن طهران سترد إذا هدد أعضاء آخرون في المنظمة مصالحها، وسط سعي واشنطن لخفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر.

المصدر: "رويترز"