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طهران: لا نعتزم الانسحاب من "أوبك"

مال وأعمال

طهران: لا نعتزم الانسحاب من
Reuters Heinz-Peter Bader
وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه
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أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أن بلاده لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

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وزير النفط الإيراني: أوبك قد تنهار جراء
وزير النفط الإيراني: أوبك قد تنهار جراء "أعمال أحادية" لبعض أعضائها

وقال زنغنه في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم السبت: "لا تعتزم إيران الانسحاب من "أوبك"... وتأسف لأن بعض أعضاء "أوبك" حولوا المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين هما إيران وفنزويلا".

وفي وقت سابق حذر زنغنه من خطر انهيار "أوبك" بسبب "أعمال أحادية" من بعض أعضائها، مضيفا أن طهران سترد إذا هدد أعضاء آخرون في المنظمة مصالحها، وسط سعي واشنطن لخفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر.

المصدر: "رويترز"

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