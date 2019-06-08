الصين تحد من صادراتها التكنولوجية إلى الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام صينية، بأن حكومة بكين تستعد للحد من صادراتها التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة.

وتشير تلك الإجراءات في حال تطبيقها إلى أن بكين ترد على القيود التي فرضتها واشنطن على شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية، بسبب ما وصفته بقضايا تتعلق بالأمن القومي.

وقال رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، هو شي جين، إن الصين "تبني آلية إدارة لحماية تكنولوجياتها الأساسية".

وأضاف أن "هذه خطوة رئيسية لتحسين نظامها، كما أنها خطوة لمواجهة الحملة الأمريكية، وما إن تطبق فسوف تكون بعض صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة خاضعة للتحكم".

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بدورها ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا"، أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تدرس تأسيس "نظام قوائم لإدارة أمن التكنولوجيا القومي".

تأتي تلك التصريحات بعد أسابيع من إدراج واشنطن شركة صناعة معدات الشبكات والهواتف الذكية "هواوي" في قائمتها السوداء، وحظرت على الشركات الأمريكية مدها بالسلع والخدمات.

وأعلنت بكين عقب ذلك، أنها ستنشر قائمتها الخاصة للكيانات الأجنبية "التي لا يمكن الوثوق بها"، ملمحة إلى أنها ستقلص إمداداتها من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز