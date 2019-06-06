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وكالة عالمية: الليرة التركية مقيمة "بأقل من قيمتها الحقيقية"

مال وأعمال

وكالة عالمية: الليرة التركية مقيمة
Reuters
وكالة عالمية: الليرة التركية مقيمة "بأقل من قيمتها الحقيقية"
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ذكرت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد أند بورز" اليوم الخميس، أن الليرة التركية مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية وفقا للعوامل الأساسية، وأنها ستواصل دعم قطاع التصدير التركي.

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وقال فرانك جيل المدير في ستاندرد اند بورز، متحدثا عن المحركات المحتملة للنمو الاقتصادي في تركيا: "الصادرات أبلت بلاء حسنا بالفعل، وتواصل ذلك، بما فيها صادرات الخدمات وتلك نقطة مضيئة في الاقتصاد التركي، لأن العملة تبدو وفقا للعوامل الأساسية أقل من قيمتها الحقيقية".

وأداء الليرة التركية خلال العام الجاري كان الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني، وتراجعت بنحو 9% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، فيما فقدت نحو 28% من قيمتها في عام 2018، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لخلاف سياسي كان قد نشب بين أنقرة وواشنطن.

المصدر: "رويترز"

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