بورصة قطر تقفز!

ارتفعت بورصة قطر الخميس بشكل ملحوظ، تزامنا مع مشاركة رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني في قمم السعودية الثلاث، والتي اعتبرها محللون خطوة نحو إنهاء الخلاف الخليجي.

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وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن مؤشر بورصة قطر ارتفع خلال التعاملات إلى أعلى مستوى في 9 أشهر، وأنهى المؤشر تداولات أمس عند مستوى 10273 نقطة، بارتفاع نسبته 3.43% عن التسوية السابقة.

وأضافت الوكالة، أن البنوك تصدرت المكاسب، حيث صعد سهم "بنك قطر الوطني" بنسبة 4.4%، وسهم "البنك التجاري القطري" بنسبة 9%.

من جهتها اعتبرت وكالة "بلومبرغ" أن مشاركة قطر في قمم مكة قد تشكل بادرة لصفقة كبرى تلوح في الأفق لإنهاء الخلاف بين الدوحة وجيرانها.

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وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الحكومة القطري، الذي يمثل بلاده في القمم، سيكون أرفع مسؤول قطري يزور السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017.

ومع بورصة قطر صعدت باقي أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى، وجاء ارتفاعها بدعم من مكاسب للأسهم المالية.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة 2.8%، محققا مكاسب لأربع جلسات متتالية، فيما أغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا بنسبة 0.8%، في حين صعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 1.2%.

المصدر: رويترز + بلومبرغ