النفط يصعد مع تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل يفوق التوقعات.

وجرى تداول مزيج "برنت" العالمي، بحلول الساعة 10:19 بتوقيت موسكو، عند 69.86 دولار للبرميل، بارتفاع عن الجلسة السابقة نسبته 0.59%، فيما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.99% إلى 59.35 دولار للبرميل.

وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس انخفاض المخزونات، في الأسبوع المنتهي في 23 مايو الجاري، بواقع 5.3 مليون برميل، إلى 474.4 مليون برميل.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع الدول المنضوية في اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" المزمع عقده في شهر يونيو لبحث مستقبل الاتفاق، الذي ينتهي بنهاية الشهر القادم، وسط توقعات بتمديده.

المصدر: وكالات