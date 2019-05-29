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ماذا سيحدث للولايات المتحدة لو تخلصت الصين من السندات الأمريكية؟

مال وأعمال

ماذا سيحدث للولايات المتحدة لو تخلصت الصين من السندات الأمريكية؟
Reuters
ما سيحدث للولايات المتحدة لو تخلصت الصين من السندات الأمريكية؟
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أثارت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن قلقا في أسواق المال من لجوء الصين إلى استخدام سندات الخزانة الأمريكية كسلاح للرد على الرسوم الجمركية، التي فرضتها واشنطن على البضائع الصينية.

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وبلغت حيازات الصين من السندات في أواخر مارس الماضي 1.12 تريليون دولار، بعدما كانت عند 1.32 تريليون دولار في 2013.

ويمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم حوالي 7% من الدين العام الأمريكي القائم، والبالغ 16.18 تريليون دولار، وهي أقل حصة له في 14 عاما.

ويتفق أغلب المحللين على أن بيعا واسع النطاق من بكين سيربك سوق سندات الخزانة الأمريكية والأسواق العالمية، فحدوث تحول مفاجئ في ميزان العرض والطلب قد يدفع أسعار سندات الخزانة للهبوط، ويؤدي إلى ارتفاع العوائد التي تتحرك عكس اتجاه الأسعار. وسيتسبب ذلك في زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة الأمريكية.

ولأن عوائد سندات الخزانة معيار قياسي لائتمان المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة، فإن أسعار الفائدة سترتفع على شتى الأصول، من سندات الشركات إلى الرهون العقارية لأصحاب المنازل، مما سيبطئ الاقتصاد على الأرجح.

وستضعف مثل هذه الخطوة الصادمة ثقة المستثمرين عالميا في الدولار الأمريكي باعتباره عملة الاحتياطي الرئيسية في العالم.

المصدر: "رويترز"

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