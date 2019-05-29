خلصت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الصين لا تتلاعب بقيمة عملتها الوطنية، مناشدة العملاق الآسيوي اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب استمرار خفض اليوان.

وقالت الوزارة في تقريرها نصف السنوي: "على الرغم من أن الصين لا تكشف عن تدخلها في النقد الأجنبي، فإن وزارة الخزانة تعتبر أن التدخل المباشر من قبل بنك الشعب الصيني كان في العام الماضي محدودا".

ولفت التقرير إلى أن قيمة العملة الصينية انخفضت بنسبة 3.8% مقابل الدولار في النصف الثاني من العام 2018، وبنسبة 8% خلال العام 2018 بأكمله.

وتسمح الصين للعرض والطلب بلعب دوره في تحديد قيمة عملتها، لكنه من المعروف عنها تدخلها لإبقاء اليوان ضمن هامش معين، وهو ما دفع الولايات المتحدة في الماضي إلى اتهامها بالتلاعب بقيمة عملتها.

وتجري الوزارة الأمريكية تقييما لجميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، الذين يسجل الميزان التجاري في السلع بين كل منهم والولايات المتحدة فائضا تزيد قيمته عن 40 مليار دولار سنويا.

ووضعت الوزارة تسع دول بينها الصين على "قائمة المراقبة الدقيقة"، إلا أنها أكدت أن أيا من هذه الدول لا تتلاعب بقيمة عملتها الوطنية لتحقيق مكاسب غير عادلة.

والدول التسع هي: الصين وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وفيتنام.

المصدر: "أ ف ب"