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العثور على زمرد عملاق في منجم بمنطقة الأورال الروسية

مال وأعمال

العثور على زمرد عملاق في منجم بمنطقة الأورال الروسية
Sputnik
حجر زمرد ضخم من منجم ماريانسكي في مقاطعة سفيردلوفسك - ارشيف
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عثر على حجر زمرد ضخم يزن 1.6 كيلوغرام، داخل منجم ماريانسكي في مقاطعة سفيردلوفسك بمنطقة الأورال وسط روسيا.

وجاء في بيان صدر عن إدارة المقاطعة، أن هذا "الحجر أكبر اكتشاف من الأحجار الكريمة خلال السنوات الثلاثين الأخيرة تقريبا، ففي عام 1990، عثر على حجر زمرد يزيد وزنه على 2 كيلوغرام ".

وفي عام 2018، عثر في نفس المنطقة على زمرد يبلغ وزنه 1540 غراما.

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ويعتبر منجم ماريانسكي، منجم الزمرد الوحيد في روسيا، ويستخرج منه حوالي 150 كيلو غرام من هذه الأحجار الكريمة سنويا، وهو مملوك للشركة الحكومية الروسية "روس تيخ".  

المصدر: لينتا رو

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