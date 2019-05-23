"بلومبرغ": روسيا تتطلع لاقتحام سوق الدواجن العالمي بقوة

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، أن روسيا تطمح لأن تصبح لاعبا رئيسيا في سوق الدواجن العالمية، مشيرة إلى ظروف مواتية تساعدها على تحقيق هدفها، حيث بدأت بتصدير الدواجن إلى الصين.

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وأشارت إلى أن روسيا أرسلت الشهر الماضي شحنة من الدواجن إلى الصين للمرة الأولى منذ الحقبة السوفيتية، وذلك كبدائل رخيصة عن لحم الخنزير، حيث فتك فيروس إنفلونزا الخنازير بقطعان الصين من هذا الحيوان.

ويقول محللون، إن الصين قد تخسر 30% من قطعان خنازيرها ما يتيح الفرصة أمام صناعة الدواجن في روسيا لتعزيز مواقعها في السوق الصينية.

وإضافة لذلك خلقت الحرب التجارية المشتعلة بين الصين والولايات المتحدة ظروفا مواتية لزيادة شحنات المواد الغذائية من روسيا إلى الصين، حيث فرضت بكين رسوما جمركية على الواردات الزراعية الأمريكية.

وعلق أندريه تيريخين رئيس قسم التصدير في مجموعة "تشيركيزوفو" المتخصصة في تصنيع منتجات اللحوم، على ذلك قائلا: "نتوقع أن تكون الصين بين عملائنا الرئيسيين... والوضع مناسب لدخول هذه السوق".

المصدر: "بلومبرغ"