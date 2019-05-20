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الريال الإيراني يتعافى!

مال وأعمال

الريال الإيراني يتعافى!
Reuters
الريال الإيراني يتعافى!
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تعافت العملة الإيرانية، اليوم الاثنين، في السوق السوداء بنحو طفيف، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات بين طهران وواشنطن.

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وأظهرت التعاملات انخفاض العملة الإيرانية إلى 138 ألف ريال للدولار، بعدما كانت قد تجاوزت مستوى 150 ألف ريال مؤخرا.

ويفسر مراقبون تعافي الريال بانخفاض وتيرة الحرب الكلامية بين إيران والولايات المتحدة، وإعلان كل من الجانبين عدم نيته خوض حرب في المنطقة.

المصدر: RT

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