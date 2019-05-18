قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن "أوبك" لن تتخذ قرارا بشأن إنتاج النفط قبل نهاية شهر يونيو.

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وأضاف الفالح اليوم السبت إنه ليس متأكدا من وجود نقص في المعروض من النفط، مشيرا إلى أن البيانات من أمريكا لا زالت تظهر وجود "زيادات كبيرة" في المخزونات.

وبشأن تأثير التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط على أسعار النفط والإمدادات، قال الفالح إن "أوبك" ستتحلى بالمرونة بشأن إمدادات النفط، "وسنفعل ما هو صواب".

وتابع: "علينا الحفاظ على سوق النفط في اتجاهها نحو التوازن وعودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي، ولكن سنكون متجاوبين أيضا".

يذكر أن طائرات مسيرة تابعة لقوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، نفذت يوم الثلاثاء الماضي هجوما على محطتين لضخ النفط في خط الأنابيب الذي يقوم بنقل الخام من حقول في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة السعودية.

المصدر: رويترز