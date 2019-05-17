ارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط مجددا، اليوم الجمعة، وباتت في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية هذا الشهر، مع تأجيج التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط المخاوف من تعطل الإمدادات.

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وصعدت عقود مزيج "برنت" بواقع 38 سنتا عن آخر إغلاق لها، إلى 73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينيتش، وهذه هي الجلسة الرابعة على التوالي التي يرتفع فيها المزيج. وارتفع الخام هذا الأسبوع بنسبة 3.4% ليكون بصدد تحقيق أول مكاسبه في ثلاثة أسابيع.

ولم تكن عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" أقل حظا من سابقتها، إذا صعت هي الأخرى ولكن بواقع 46 سنتا إلى 63.32 دولار للبرميل. كذلك ارتفعت عقود الخام الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي لتصبح في طريقها لتسجيل مكاسب أسبوعية نسبتها 2.7%، وذلك للمرة الأولى في 4 أسابيع.

وجاء الارتفاع مدعوما بالتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وقال ستيفن إينس مدير التداول واستراتيجية السوق لدى شركة "إس بي آي" للاستشارات: "عندما يكون التوتر على هذا الارتفاع، ومع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة، فقد يشعل ولو خطأ تكتيكي بسيط من جانب إيران برميل بارود الشرق الأوسط".

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وأضاف الخبير: "هناك مخاطر كثيرة تتهدد الإمدادات مع وصول التوتر إلى تلك الدرجة من الارتفاع"، لكن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قالوا الخميس، إن ترامب أبلغ كبار مستشاريه بأنه لا يريد أن تدخل الولايات المتحدة في حرب مع إيران.

على صعيد آخر، تنتظر الأسواق قرارا من منظمة "أوبك" ومنتجين آخرين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإمدادات، التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30% منذ بداية العام الحالي.

المصدر: "رويترز"