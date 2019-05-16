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روسيا تزيد احتياطياتها الأجنبية بنحو 3 مليارات دولار

مال وأعمال

روسيا تزيد احتياطياتها الأجنبية بنحو 3 مليارات دولار
Sputnik
البنك المركزي الروسي
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ذكرت وكالة "إنترفاكس"، نقلا عن بيانات البنك المركزي الروسي، أن احتياطيات البلاد الدولية ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو الجاري، إلى 494.7 مليار دولار.

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وأظهرت البيانات أن الاحتياطيات نمت بنحو 2.9 مليار دولار في الفترة ما بين 3 و10 مايو، حيث صعدت من 491.8 مليار دولار إلى 494.7 مليار دولار.

وتتمثل احتياطيات روسيا الدولية في أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية، وتتألف من الذهب والنقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

المصدر: "إنترفاكس"

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