روسيا تزيد احتياطياتها الأجنبية بنحو 3 مليارات دولار

ذكرت وكالة "إنترفاكس"، نقلا عن بيانات البنك المركزي الروسي، أن احتياطيات البلاد الدولية ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو الجاري، إلى 494.7 مليار دولار.

إقرأ المزيد

وأظهرت البيانات أن الاحتياطيات نمت بنحو 2.9 مليار دولار في الفترة ما بين 3 و10 مايو، حيث صعدت من 491.8 مليار دولار إلى 494.7 مليار دولار.

وتتمثل احتياطيات روسيا الدولية في أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية، وتتألف من الذهب والنقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

المصدر: "إنترفاكس"