أعلنت هيئة السكك الحديدية في مصر، زيادة إيرادات الهيئة المحققة خلال النصف الأول من أبريل 2019، بمقدار 24% عن الفترة المماثلة من عام 2018.

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وأوضحت الهيئة، في بيان، الخميس، أنها حققت خلال النصف الأول من أبريل 2019، إيرادات بقيمة 88.691 مليون جنيه، في حين حققت 71.496 مليون جنيه في الفترة المماثلة من عام 2018.

وأعلنت الهيئة، أن الزيادة تأتي في إطار التصدي للركوب من دون تذكرة وإحكام الرقابة على منافذ دخول الركاب في المحطات وتطبيق زيادة الغرامات على المخالفين.

تأتي هذه الإيرادات بعد إجراءات اعلن عنها وزير النقل الجديد كامل الوزير الذي تولى الحقيبة يوم 11 مارس الماضي، خلفا لهشام عرفات الذي استقال من منصبه بعد مقتل وإصابة العشرات في حادث مأساوي بمحطة القطارات المركزية في القاهرة خلال شهر فبراير.

المصدر: وكالات