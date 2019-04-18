 
مباشر
عاجل
ترامب: لم أتواطأ مع أي دولة أخرى ويجب تحديد أسباب فتح التحقيق الخاص

انخفاض الليرة التركية بعد تقرير "فايننشال تايمز"

مال وأعمال

انخفاض الليرة التركية بعد تقرير
Reuters
بورصة اسطنبول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lqjc

 تراجعت الليرة التركية الخميس، مع تجدد المخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي التركي ما أثار تساؤلات بخصوص قدرة البلاد على تحمل موجة بيع أخرى في السوق.

إقرأ المزيد
"فايننشال تايمز": تركيا عززت احتياطاتها بمليارات الدولارات عبر الاقتراض

ويظهر من التداولات أن العملة التركية هبطت إلى 5.8504 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي.

وجاء الهبوط بعدما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأربعاء أن المركزي التركي عزز احتياطياته من النقد الأجنبي بمليارات الدولارات عبر الاقتراض القصير الأجل، مما أثار مخاوف المستثمرين من أن البلاد تبالغ في قدرتها على حماية نفسها في حال وقوع أزمة جديدة لليرة.

وانخفضت الليرة هذا العام بنسبة عشرة بالمئة بسبب مخاوف من التحول المتزايد للأتراك نحو العملات الأجنبية، واستعداد الحكومة لتطبيق إصلاحات شاملة، وتدهور العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا