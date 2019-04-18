تراجعت الليرة التركية الخميس، مع تجدد المخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي التركي ما أثار تساؤلات بخصوص قدرة البلاد على تحمل موجة بيع أخرى في السوق.

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ويظهر من التداولات أن العملة التركية هبطت إلى 5.8504 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي.

وجاء الهبوط بعدما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأربعاء أن المركزي التركي عزز احتياطياته من النقد الأجنبي بمليارات الدولارات عبر الاقتراض القصير الأجل، مما أثار مخاوف المستثمرين من أن البلاد تبالغ في قدرتها على حماية نفسها في حال وقوع أزمة جديدة لليرة.

وانخفضت الليرة هذا العام بنسبة عشرة بالمئة بسبب مخاوف من التحول المتزايد للأتراك نحو العملات الأجنبية، واستعداد الحكومة لتطبيق إصلاحات شاملة، وتدهور العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"