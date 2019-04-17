أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن حزمة إجراءات اقتصادية في إطار محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وذلك بعد مرور أسبوع على الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

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وقال المجلس في بيان صدر عنه: "بنك السودان المركزي سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، كما سيتولى مراجعة حركة الأموال، التي تمت اعتبارا من مطلع أبريل الحالي".

وأضاف، أنه سيجري وقف نقل ملكية أي سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك خلال الفترة الماضية.

كما أصدر رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان مرسوما خاصا بالإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان.

مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل.



ووجه القرار المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك إعتبارا من الأول من أبريل.



كما وجه القرار بنك السودان بحجز الأموال التي تكون محل شبهة بحسب ماورد — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 17, 2019

ويقضي المرسوم "بتسليم هذه البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة"، محددا 72 ساعة فقط لإكمال الإجراءات ذات الشأن.

وفي حال المخالفة ستتم إحالة المخالفين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.

المصدر: "سونا"