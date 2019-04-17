 
مباشر

الانتقالي السوداني يعلن عن حزمة من الإجراءات لمكافحة الفساد

مال وأعمال

الانتقالي السوداني يعلن عن حزمة من الإجراءات لمكافحة الفساد
Reuters
الانتقالي السوداني يعلن عن حزمة من الإجراءات لمكافحة الفساد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lqb8

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن حزمة إجراءات اقتصادية في إطار محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وذلك بعد مرور أسبوع على الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

إقرأ المزيد
أنباء عن ترحيل البشير إلى سجن كوبر واعتقال شقيقه

وقال المجلس في بيان صدر عنه: "بنك السودان المركزي سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، كما سيتولى مراجعة حركة الأموال، التي تمت اعتبارا من مطلع أبريل الحالي".

وأضاف، أنه سيجري وقف نقل ملكية أي سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك خلال الفترة الماضية.

كما أصدر رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان مرسوما خاصا بالإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان.

ويقضي المرسوم "بتسليم هذه البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة"، محددا 72 ساعة فقط لإكمال الإجراءات ذات الشأن.

وفي حال المخالفة ستتم إحالة المخالفين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.

المصدر: "سونا"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا