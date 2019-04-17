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أنباء عن ترحيل البشير إلى سجن كوبر واعتقال شقيقه

أخبار العالم العربي

أنباء عن ترحيل البشير إلى سجن كوبر واعتقال شقيقه
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نقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر وصفت بالمطلعة، أن الرئيس المخلوع عمر البشير، ينتظر أن ينقل اليوم إلى سجن كوبر، حيث يقبع عدد من قيادات النظام السابق العليا.

وذكرت المصادر، أن عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع، وجمال الوالي، القيادي في حزب المؤتمر، وعددا من قادة كتائب الظل وضعوا في سجن كوبر، وأن آخرين جاري نقلهم إليه، وتوقع أن يصل البشير هو الآخر إلى هذا السجن.

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في هذه الأثناء، نشرت صحيفة "آخر لحظة" على صفحتها الأولى عنوانا بالعريض يقول "البشير في سجن كوبر"، فيما أفادت صحيفة "التيار" باعتقال مجموعة كبيرة من قيادات حزب المؤتمر الوطني أمس وإحالتهم إلى سجن كوبر، المخصص للسياسيين.

ومن أبرز هؤلاء المعتقلين وفق الصحيفة "عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق، رجل الأعمال الشهير جمال الوالي، والي الخرطوم ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين". 

المصدر: وسائل إعلام سودانية

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